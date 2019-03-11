Роскосмос до 2022 года потратит 454,4 млн руб. на контроль качества при создании техники

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Роскосмос объявил конкурс на контроль качества работ при создании изделий ракетно-космической техники на период с 2019 по 2022 годы, следует из информации на сайте госзакупок.

Цена контракта - 454,4 млн рублей, источник финансирования - федеральный бюджет. Начало работ - с даты заключения контракта, окончание - 30 ноября 2022 года. Предложения принимаются до 9 апреля 2019 года, заявки будут рассмотрены 11 апреля 2019 года.

Конкурс осуществляется в рамках Федеральной космической программы РФ на 2016-2025 годы.

Согласно документации, соответствие продукции требованиям планируется осуществлять за счет контроля предприятий Роскосмоса, к которым относятся, в частности, Ракетно-космический центр "Прогресс", Центр имени М. В. Хруничева, Ракетно-космическая корпорация "Энергия", "Информационные спутниковые системы имени М. Ф. Решетнева", НПО имени С. А. Лавочкина, НПО "Энергомаш", Конструкторское бюро химавтоматики, Воронежский механический завод.