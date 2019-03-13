Новозеландские ученые заявили, что нашли эффективный способ поиска жизни на Марсе

Согласно планам, уже в 2020 году NASA и Европейское космическое агентство приступят к активным поискам жизни или ее следов на поверхности Марса и под ней. Профессора Оклендского технологического университета Стивен Арчер и Кевин Ли убеждены, что первая часть ответа на вопрос о жизни на четвертой от Солнца планете кроется на Земле, в пустыне Атакама в Чили. Именно эта территория считается наиболее похожей на обычный марсианский ландшафт, что делает ее идеальным полигоном для испытаний и подготовки будущих миссий на эту планету.

СИДНЕЙ, 13 марта. /ТАСС/. Ученые из Оклендского технологического университета в Новой Зеландии уверены, что смогут найти ответ на вопрос о наличии жизни на Марсе, находясь на Земле и не дожидаясь предстоящего в следующем году развертывания программы изучения планеты. О том, что хотят найти исследователи, рассказало в среду издание New Zeland Herald .

"Мы принимали участие в тестировании роботизированного сверла, предназначенного для бурения и отбора проб с поверхности Марса, а также с глубины около метра под ней. Вернувшись в Новую Зеландию, мы проанализировали пробы грунта, полученного на глубине порядка 80 см в пустыне Атакама, и обнаружили, что полученные образцы содержат жизнь. Мы нашли необычных, высокоспециализированных микробов, способных жить без воды в экстремально жестких условиях, причем они были достаточно сильно дифференцированы по слоям грунта", - рассказал Стивен Арчер в своем интервью газете.

По его словам, найденные микробы отлично приспособлены для выживания в безводной соленой почве, но распределены в ней очень неравномерно. "По сути, это значит, что теперь мы знаем, где и как искать жизнь на Марсе. Она не обязательно будет везде, и теперь нам понятно, как найти лучшие места для исследований", - поясняет ученый. Именно микробы из земной пустыни указали экспертам на признаки "богатых жизнью участков", и у специалистов есть основания полагать, что эти признаки будут аналогичными и на Марсе.

По мнению руководителя исследовательской группы профессора Стива Пойнтинга из лаборатории Йельского колледжа, обнаружение жизни или даже ее следов на Марсе станет ответом на один из величайших научных вопросов всех времен: возможна ли жизнь на других планетах? "Если мы обнаружим мельчайшие следы жизни на Марсе, это станет новой точкой отсчета в изучении космоса: мы будем точно знать, что можно найти жизнь на других планетах, в других частях галактики, мы будет уверены в том, что мы не одни", - поясняет ученый.

Данные, полученные в пустыне Атакама, легли в основу новых исследований, и на середину 2019 года команда из Новой Зеландии запланировала еще одну экспедицию в Чили. В этот раз ученые планируют использовать дроны, оснащенные камерами, способными считывать контуры ландшафта для дальнейшего изучения и поиска "точек жизни".

Атакама - пустыня на западном побережье Южной Америки, на территории Чили, площадью 105 тыс. кв. км. Из-за особенностей ландшафта она является одним из самых засушливых мест Земли (на протяжении последних четырех столетий здесь не наблюдалось существенных осадков). Кроме того на территории Атакамы зарегистрирована самая низкая влажность воздуха на планете. Исследования британских ученых выявили, что русла местных рек пересохли около 120 тыс. лет назад.