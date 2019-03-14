Роскосмос: лунная миссия Индии открывает возможности для дальнейшего исследования космоса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" открывает новые возможности для реализации амбициозных задач по дальнейшему исследованию космического пространства. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе, комментируя запуск этой миссии, который планируется на апрель 2019 года.

"Госкорпорация "Роскосмос" поддерживает успехи индийских партнеров в области исследования Луны. Данная миссия имеет большое значение для науки и ракетно-космической отрасли Индии и открывает новые возможности для реализации амбициозных задач по дальнейшему исследованию космического пространства", - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что российская госкорпорация открыта к конструктивному диалогу с иностранными партнерами, в частности, с представителями Индийской организации космических исследований, "при должном соблюдении национальных интересов и планомерной реализации задач, поставленных Российской Федерацией".

"Мы надеемся на дальнейшее углубление и расширение российско-индийского сотрудничества для открытия новых горизонтов в области космических исследований", - добавили в Роскосмосе.

Миссия "Чандраян-2"

Ранее глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван сообщал, что определены новые сроки пуска второй индийской лунной миссии "Чандраян-2". На этот раз старт намечен на середину апреля 2019 года.

Сроки запуска этой миссии уже несколько раз переносились: первоначально планировалось, что индийская автоматическая станция отправится к Луне в апреле 2018 года. Но в марте было объявлено, что миссия переносится на октябрь, однако в начале августа ISRO сообщила, что старт лунной экспедиции вновь переносится - предварительно на 3 января 2019 года. Тем не менее в начале 2019 года руководство организации вновь заявило о переносе старта.

Планируется, что "Чандраян-2" продолжит индийскую лунную программу, которую начал аппарат "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Но "Чандраян-1" был орбитальной станцией, тогда как "Чандраян-2" - гораздо более сложный проект, который предусматривает мягкую посадку на спутник Земли и доставку на лунную поверхность небольшого лунохода. Спускаемый аппарат должен совершить прилунение в районе Южного полюса: пока еще никто не пытался серьезно исследовать этот район. Практически все миссии, организованные разными государствами в прошлом, исследовали в основном регион в районе лунного экватора.

Планируется, что небольшой самоходный аппарат, который будет получать энергию от солнечной батареи, проработает на спутнике Земли по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). При этом эксперты не исключают, что аппарат сможет "проснутся" после лунной ночи и вновь продолжить работу.