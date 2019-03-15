Площадку по подготовке модуля "Наука" к запуску на МКС выберут 16 марта

БАЙКОНУР /Казахстан/, 15 марта. /ТАСС/. Решение по подготовке многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к отправке будет принято 16 марта. Об этом сообщил журналистам в пятницу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции по итогам стыковки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" с МКС.

"Мы в субботу в "Энергии" планируем принять решение, на какой производственной площадке МЛМ будет доводиться до ума. Либо это будет на Хруничеве [Центр имени М. В. Хруничева], либо на "Энергии", либо на Байконуре", - отметил Рогозин.

К строительству модуля "Наука" приступили еще в 1995 году, первоначально планировалось отправить его на МКС как дублер "Зари". Старт неоднократно откладывался, в декабре 2013 года "Науку" отправили в Центр имени М. В. Хруничева из-за обнаруженного засора в двигательной системе. Работы над модулем совместно ведут Центр имени М. В. Хруничева и "Энергия".

Ранее Рогозин сообщил, что отправка модуля запланирована на лето 2020 года.