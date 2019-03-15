Рогозин и замглавы NASA наградили врачей, спасавших в октябре космонавтов

БАЙКОНУР /Казахстан/, 15 марта. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и заместитель администратора NASA Уильям Герстенмайер наградили врачей, которые принимали участие в спасательной операции после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября 2018 года, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Медаль "Космос без границ" вручили врачу поликлиники имени Брусницина ФМБА России Николаю Махову, врачу-терапевту Юрию Воеводину и заведующей здравпунктом третьего уровня Яне Колосовой. Благодарность объявили нескольким врачам-анестезиологам, которые также принимали участие в спасении экипажа.

Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур. На борту находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.