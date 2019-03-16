Разработчик новых модулей для МКС перешел из РКК "Энергия" в "Главкосмос"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Разработчик новых модулей для Международной космической станции (МКС) Сергей Савельев уволился из Ракетно-космической корпорации "Энергия" и перешел в компанию "Главкосмос" (входит в Роскосмос). Об этом сообщили в субботу ТАСС в Роскосмосе.

"Савельев перешел работать в "Главкосмос". Заявление на увольнение он подал еще в начале марта", - сказали в госкорпорации.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что решение по подготовке многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к отправке будет принято 16 марта.

К строительству модуля "Наука" приступили еще в 1995 году, первоначально планировалось отправить его на МКС как дублер "Зари". Старт неоднократно откладывался, в декабре 2013 года "Науку" отправили в Центр имени М. В. Хруничева из-за обнаруженного засора в двигательной системе. Работы над модулем совместно ведут Центр имени М. В. Хруничева и "Энергия". Ранее Рогозин сообщил, что отправка модуля запланирована на лето 2020 года.

Также к МКС планируется запустить еще два модуля для завершения строительства российского сегмента станции - узловой модуль (в 2021 году) и научно-энергетический модуль (в 2022 году).