Россия начнет строительство посещаемой лунной базы после 2030 года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Строительство посещаемой российской лунной базы планируется начать после 2030 года, сообщил во вторник исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

"Полет на Луну должен состояться к 2030 году. И после 2030 года должно начаться разворачивание этой базы. Она будет сначала, наверное, маленькая, такая короткопосещаемая, а потом, наверное, больше и больше люди там будут пребывать", - сказал он в видео телестудии Роскосмоса, размещенном на YouTube.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что лунная программа России, рассчитанная до 2040 года, будет представлена в Совет безопасности РФ на рассмотрение до лета. По его словам, лунная программа еще до конца не согласована с профильными министерствами и ведомствами, поскольку ее заказчиком является Российская академия наук, а Роскосмос - генеральный исполнитель.

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. В свою очередь, заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый сообщил ТАСС, что концепция российской лунной программы должна быть направлена на рассмотрение в правительство до лета 2019 года.