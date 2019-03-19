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Роскосмос и власти Амурской области подписали документ о новом районе падения частей ракет

В нем также прописан порядок оповещения местного населения о пусках

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Дополнительное соглашение об открытии нового района падения ступеней ракет-носителей в Зейском районе Амурской области подписано между Роскосмосом и правительством региона. Об этом сообщили во вторник в госкорпорации.

"В целях организации пусков с космодрома Восточный госкорпорацией "Роскосмос" подписано дополнительное соглашение с правительством Амурской области об открытии нового района падения в Зейском районе Амурской области", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

Места падения частей ракет были выбраны в наименее заселенной местности. Также с местным населением была проведена разъяснительная работа по оповещению и эвакуации в период проведения пусков.

Договор между Роскосмосом и правительством Амурской области действует с 2015 года. В документе прописаны местоположение и размер районов падения ступеней ракет, а также порядок оповещения местного населения о пусках и возмещения возможного ущерба.

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