Ученые впервые обнаружили следы слияния черной дыры и нейтронной звезды

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Ученые могли наблюдать следы слияния нейтронной звезды и черной дыры с помощью детекторов гравитационных волн LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) Национального научного фонда США и Virgo Европейской гравитационной обсерватории, расположенной в Италии. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на директора лаборатории гравитационных волн LIGO Дэвида Рейтце.

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"Последняя серия наблюдений с использованием детекторов LIGO-Virgo оказалась самой результативной, - заявил ученый. - Мы видели признаки поглощения черной дырой нейтронной звезды. Такое событие наблюдается впервые. Если результаты наблюдения подтвердятся, то это станет очередным успехом LIGO-Virgo, поскольку за три года наблюдений мы обнаружили признаки слияния черных дыр". При этом он подчеркнул, что "для подтверждения таких заявлений требуется огромный объем работы".

"Мы должны тщательно изучить полученную информацию", - добавил Рейтце.

Первые признаки существования гравитационных волн были обнаружены 16 февраля 2016 года, напомнила CNN, а первое наблюдение слияния двух нейтронных звезд, находящихся на расстоянии 130 световых лет - в 2017 году.

25 апреля 2019 года детекторы LIGO-Virgo зарегистрировали сигнал, указывающий на слияние двух нейтронных звезд. Этот астрономический объект, находящийся на расстоянии 370-640 млн световых лет от Солнечной системы, получил обозначение S190425z. Сутки спустя был зарегистрирован еще один сигнал, указывающий на событие, которое до сих пор не наблюдалось: слияние черной дыры и нейтронной звезды в 900 млн - 1,6 млрд световых лет от Солнечной системы. Сигнал от этого объекта, получившего обозначение S190426c, крайне слаб и в связи с этим ученым необходимо провести дальнейшие наблюдения для того, чтобы убедиться в том, что действительно произошло слияние черной дыры и нейтронной звезды.

Черная дыра - область пространства-времени, где гравитационное притяжение столь велико, что покинуть эту область не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света. Нейтронная звезда - космическое тело, возникающее в результате эволюции звезд, где средняя плотность вещества в несколько раз превышает плотность атомного ядра.