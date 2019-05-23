Мадуро заявил, что Венесуэла рассчитывает на помощь России и КНР в развитии наноспутников

КАРАКАС, 24 мая. /ТАСС/. Венесуэла планирует вывести на орбиту собственные наноспутники и рассчитывает на помощь России и Китая в этом вопросе. Об этом заявил в четверг президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"Мы будем инвестировать в этот проект [в наноспутники]. И в альянсе с Китаем и Россией мы будем искать возможность для вывода на орбиту венесуэльских спутников", - сказал он во время выступления на выставке инноваций и технологий Вооруженных сил Венесуэлы, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Television.

По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, в будущем "система наноспутников сможет заменить венесуэльские спутники, которые находятся на орбите". Как отметили авторы проекта, на производство одного наноспутника потребуется $100 тыс., размещение 100 таких спутников на орбите обойдется в $1 млн.

К настоящему времени Венесуэла при поддержке Китая запустила на орбиту три своих спутника.