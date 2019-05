Ракета Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink стартовала с мыса Канаверал

Старт носителя с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:30 по времени Восточного побережья США (05:30 мск пятницы). "Отрыв от земли состоялся. Телеметрия в норме", - заявили в компании.

Как сообщила SpaceX позднее, первая ступень Falcon 9 совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане под названием Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"). Эта ступень, ранее дважды применялась SpaceX - во время вывода в космос телекоммуникационного спутника Telstar 18V в сентябре 2018 года и 10 спутников Iridium NEXT в январе 2019 года. В этот раз ее также планируется посадить на плавучую платформу в Атлантическом океане под названием Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя").

Каждый спутник весит 227 кг и оснащен несколькими мощными антеннами, а также одной солнечной батареей. Такая масса позволяет SpaceX наладить массовое производство данных аппаратов и полностью реализовать пусковые возможности носителя Falcon-9. Для корректировки орбиты, маневрирования и схода с орбиты используется микроракетный двигатель малой тяги Hall, работающий на криптоне. Спутники оснащены системой астроориентации, которая позволяет компании Илона Маска точно определять местоположение аппарата.

Согласно информации, опубликованной на сайте компании, спутники будут выведены на орбиту на высоте 440 км приблизительно через час и две минуты после запуска. Впоследствии аппараты достигнут заданной высоты 550 км, используя двигатели малой тяги.

В новость были внесены изменения (05:48 мск) — добавлена информция о посадке первой ступени.