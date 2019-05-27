{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Разгонный блок "Фрегат" после выведения спутника "Глонасс-М" увели на орбиту захоронения

Аппарат был запущен ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России завершили операции по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата "Глонасс-М". Об этом в понедельник журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"После выведения на орбиту космического аппарата "Глонасс-М", запущенного в 09:23 мск 27 мая с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата на так называемую орбиту захоронения", - сказали в ведомстве.

Два включения двигательной установки "Фрегата" придали разгонному блоку импульсы, необходимые для увода его на орбиту высотой около 19,5 тыс. км.

Теги
Россия
Запущенный с Плесецка "Глонасс-М" внесли в главный каталог космических объектов
Старт ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая с космодрома Плесецк
Читать полностью