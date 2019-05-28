Кабмин Казахстана одобрил соглашение с Россией о пусках ракет с Байконура по новой трассе

НУР-СУЛТАН, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Казахстана одобрило соглашение с правительством России о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома Байконур ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты. Об этом говорится в постановлении правительства республики от 23 мая, размещенном во вторник в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Казахстана.

"Предметом настоящего соглашения является установление организационно-правовой основы для регулирования порядка взаимодействия между сторонами и другими участниками правоотношений в рамках сотрудничества по осуществлению пусков с космодрома Байконур ракет-носителей типа "Союз-2" по новой трассе в северном направлении для запусков космических аппаратов на приполярные орбиты", - говорится в документе.

В соответствии с соглашением, районом падения для приема отделяющихся частей ракет-носителей типа "Союз-2" при пусках с космодрома Байконур определен земельный участок на территории Джангельдинского района Костанайской области Казахстана.

"Организация, производящая пуски, за счет средств, выделяемых заказчиком пуска, осуществляет плату организации, эксплуатирующей район падения, в размере 460000 (четыреста шестьдесят тысяч) долларов США в год за использование района падения (включая осуществление не более трех пусков), направляемую в акимат (администрацию) Джангельдинского района Костанайской области Республики Казахстан, а в случае осуществления дополнительных пусков плата производится в размере 50000 (пятьдесят тысяч) долларов США за каждый дополнительный пуск", - отмечается в документе.