Российские члены экипажа МКС приступили к выходу в открытый космос

"Выходной люк стыковочного отсека "Пирс" открылся", - сообщили во время трансляции, которая ведется на сайте NASA.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин открыли люк стыковочного отсека-модуля "Пирс" Международной космической станции (МКС) и приступили к выходу в открытый космос.

Космонавтам предстоит провести вне станции около шести часов и выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности МКС. Работать во время выхода Кононенко и Овчинин будут в скафандрах "Орлан-МКС".

Космонавты посвящают свою внекорабельную деятельность 85-летию Алексея Леонова (30 мая), который первым в мире вышел в открытый космос 18 марта 1965 года.

Задачи выхода

Российским космонавтам предстоит взять пробы с поверхности МКС для оценки возможных микроповреждений ее обшивки. Также Кононенко и Овчинин очистят иллюминаторы на малом исследовательском модуле "Поиск", снимут с одного из поручней полотенце для проведения его химического анализа. Они демонтируют две панели космического эксперимента "Выносливость", в ходе которого изучалось влияние условий космического полета на определенные материалы.

Члены экипажа МКС также снимут устройства-экспонаты с микроорганизмами на модуле "Поиск" и возьмут пробы-мазки в рамках эксперимента "Тест". Позже образцы вернутся на Землю для дальнейшего изучения.

Еще одной задачей, которая стоит перед Кононенко и Овчининым, является монтаж поручня-перехода, который соединяет малый исследовательский модуль "Поиск" и функционально-грузовой блок "Заря". Эта операция позволит космонавтам быстрее передвигаться за бортом МКС между ними.

Также Кононенко и Овчинину предстоит отключить кабели и демонтировать измерительные блоки в рамках космического эксперимента "Обстановка" и выбросить их в открытый космос для утилизации. Эксперимент "Обстановка" предназначен для исследования в приповерхностной зоне МКС плазменно-волновых процессов взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой.