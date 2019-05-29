Космонавты Овчинин и Кононенко вынесли в открытый космос портрет Алексея Леонова

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вынесли за борт Международной космической станции портрет Алексея Леонова, совершившего первый в истории выход в открытый космос, говорится в трансляции NASA. 30 мая Леонову исполняется 85 лет.

"Мистер Леонов в космосе", - сообщил комментатор NASA. Он отметил, что Алексей Леонов стал первым человек, кто проложил дорогу всем выходам в открытый космос, в том числе тем, "что были совершены на Луне".

Космонавты закрепили портрет у выхода из стыковочного модуля "Пирс". Затем, взяв портрет в руки, они записали видеопоздравление.

"Уважаемый Алексей Архипович, от всей души поздравляем вас! Сейчас вы с нами в космосе и на протяжении всего выхода <...> Мы вам желаем крепкого здоровья, благополучия <...> С днем рождения!", - сказали космонавты, после чего снова закрепили фото Леонова на "Пирсе".

30 мая Леонов отпразднует свой 85-й день рождения. 18 марта 1965 года он стал первым в истории человеком, который вышел в открытый космос. За этот полет он был удостоен звания Героя Советского Союза.