Госкомиссия решила прекратить попытки связаться с радиотелескопом "Спектр-Р"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение завершить проект "Спектр-Р", сообщается в четверг на сайте Роскосмоса. Попытки связаться с радиотелескопом продолжались с января этого года.
"30 мая 2019 года состоялось заседание государственной комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата "Спектр-Р". Государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект "Спектр-Р", - говорится в сообщении.