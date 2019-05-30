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Госкомиссия решила прекратить попытки связаться с радиотелескопом "Спектр-Р"

Эти попытки продолжались с января
Радиотелескоп "Спектр-Р" НПО им. С.А. Лавочкина
Описание
Радиотелескоп "Спектр-Р"
© НПО им. С.А. Лавочкина

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение завершить проект "Спектр-Р", сообщается в четверг на сайте Роскосмоса. Попытки связаться с радиотелескопом продолжались с января этого года.

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"30 мая 2019 года состоялось заседание государственной комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата "Спектр-Р". Государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект "Спектр-Р", - говорится в сообщении.

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