Руководство Роскосмоса намерено участвовать в астронавтическом конгрессе в США в 2019 году

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня/. Руководство Роскосмоса планирует участвовать в Международном астронавтическом конгрессе, который пройдет в США в этом году. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмический салоне "Ле-Бурже - 2019".

"В настоящее время до конца года запланировано участие представителей руководства госкорпорации "Роскосмос" в 70-м Международном астронавтическом конгрессе, крупнейшем в мире профессиональном тематическом форуме, который в текущем году пройдет в Вашингтоне", - сказал Савельев.

По его словам, также ведется проработка формата участия Роскосмоса в осенней сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке. Других подробностей Савельев не сообщил.

Отвечая на вопрос, когда ожидается визит главы NASA в Россию, замдиректора Роскосмоса отметил, что в настоящий момент такой визит не прорабатывается.

На февраль 2019 года был запланирован визит в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, находящегося под американскими санкциями. Однако в январе Роскосмос получил от NASA официальное письмо, подписанное главой управления Джимом Брайденстайном, об отзыве этого приглашения. В интервью газете The Washington Post директор NASA сообщил, что принял соответствующее решение из-за позиции американских сенаторов.

Эксплуатация МКС

Говоря о возможном продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 года, Савельев отметил, что Роскосмос поддерживает продление работы МКС до тех пор, пока это обосновано с технической точки зрения, в первую очередь - с точки зрения обеспечения безопасности экипажа.

"Европейские коллеги выскажутся по этому поводу осенью, после конференции Европейского космического агентства (ЕКА) на министерском уровне. Что касается американских коллег - у них, насколько нам известно, пока еще идет дискуссия по поводу формата дальнейшего участия НАСА в МКС, учитывая существующие идеи по расширению коммерциализации станции, и окончательная позиция еще не сформирована", - сообщил Савельев.