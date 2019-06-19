РФ и Индия не будут платить Китаю за использование космической станции для эксперимента

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Китай бесплатно доставит на свою космическую станцию оборудование для совместного российско-индийского эксперимента по спектроскопическому исследованию газовых туманностей. Платить КНР за ее использование странам тоже не придется, сообщил в среду ТАСС заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН (научная организация, которая занимается проектом с российской стороны) Михаил Сачков.

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"Китайское космическое агентство кинуло большой клич для сбора заявок с обязательствами с их стороны бесплатно поддержать, бесплатно осуществить запуск на свою станцию. Вопрос почему, предстоит понять и обсудить", - сказал ученый.

Сачков подчеркнул, что использование китайской станции позволит отказаться платформы, которая стабилизировала бы спутник, поскольку у станции КНР есть собственные необходимые для этого системы.

Ранее в документе, опубликованном на сайте Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA), сообщалось, что совместный эксперимент российских и индийских ученых отобран для проведения на проектируемой обитаемой национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун".

Завершение строительства китайской обитаемой станции запланировано на 2022 год. Тогда же, как сообщил ранее ТАСС Сачков, планируется старт российско-индийского эксперимента.