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Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел в корабль "Союз МС-11" и закрыл люки

В "Союзе" космонавтам предстоит проверить работоспособность систем корабля и герметичности люков

КОРОЛЕВ /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Участники длительной экспедиции 58/59 на Международной космической станции (МКС), в которую входят космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство), перешли на борт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11" и закрыли люки. Об этом сообщили журналистам в понедельник в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

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"Экипаж перешел на борт пилотируемого корабля "Союз МС-11", закрыв за собой переходные люки на МКС", - сказал представитель ЦУП.

В "Союзе" космонавтам предстоит переодеться в летные скафандры и проверить работоспособность систем корабля и герметичности люков.

"Союз МС-11" должен отделиться от МКС во вторник в 02:25 мск. Посадка спускаемого аппарата запланирована на 05:48 мск в 145 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

На околоземной орбите продолжат работать российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук.

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