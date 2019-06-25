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SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа

Носитель должен вывести на орбиту 24 спутника и атомные часы

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту. Об этом SpaceX сообщила в понедельник в своем Twitter.

"Намечаем запуск STP-2 на Falcon Heavy на 02:30 по времени Восточного побережья США (09:30 вторника мск). Наша команда завершила дополнительную проверку наземных систем", - уточнила компания. По ее словам, носитель и груз находятся в хорошем состоянии.

Ранее старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планировался на 23:30 по времени Восточного побережья США (06:30 мск). Ракета должна вывести на орбиту спутники для изучения условий распространения радиосигналов в атмосфере, аппарат для оценки возможностей использования "солнечного паруса" для движения в космосе, а также созданные специалистами NASA атомные часы с погрешностью хода в 1 секунду за 9 млн лет.

Falcon Heavy - двухступенчатая ракета-носитель сверхтяжелого класса, ее отдельные блоки пригодны для многоразового использования. Первоначально она разрабатывалась для запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, а также для миссий на Луну и Марс. Однако после первого запуска Falcon Heavy глава корпорации SpaceX Илон Маск объявил, что она будет использоваться только для доставки на орбиту тяжелых спутников.

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