SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками и атомными часами

Старт состоялся в 02:30 по времени Восточного побережья США (09:30 мск). Спустя несколько минут произошло отделение двух боковых ускорителей, а затем - сброс первой ступени. Данные боковые ускорители уже использовались для вывода на орбиту саудовского спутника связи Arabsat 6A 11 апреля. В этот раз они впервые применяются в интересах ВВС США, отмечает SpaceX.

Отработавшие боковые ускорители планируется посадить на две площадки базы ВВС на мысе Канаверал, а первую ступень носителя - на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане.

Экспериментальное оборудование и прах в капсулах

Груз общим весом 3,7 тонны подготовлен исследовательскими лабораториями Министерства обороны США, Национальным управлением океанических и атмосферных исследований и NASA. Миссия, получившая название STP-2, предусматривает размещение 24 аппаратов на трех различных орбитах. На борту находятся лаборатория DSX, предназначенная для изучения условий распространения радиосигналов в атмосфере, устройство для оценки возможностей использования "солнечного паруса" для движения в космосе, группировка спутников (COSMIC-2) для изучения климата и ионосферы Земли, а также созданные специалистами NASA атомные часы с погрешностью хода в 1 секунду за 9 млн лет.