В США успешно испытали систему парашютов космического корабля Starliner

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Корпорация Boeing успешно провела в штате Нью-Мексико пятые и заключительные испытания системы парашютов нового космического корабля CST-100 Starliner. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Boeing.

Компания подчеркивает, что последние квалификационные испытания системы состоялись в небе над испытательным полигоном "Уайт Сэндс" в штате Нью-Мексико и стали самыми сложными. Опытный образец корабля был поднят на воздушном шаре на высоту 12,2 км и сброшен. Испытания предусматривали ситуацию, при которой два парашюта вышли из строя, а Starliner продолжает спуск на исправных парашютах. Образец корабля приземлился, как и было запланировано, на полигоне Армии США (сухопутные войска).

"Наше внимание сосредоточено главным образом на обеспечении безопасности наших астронавтов, это успешное приземление в сложных условиях подтверждает приверженность нашей команды выполнению данной задачи", - заявил в связи с этим вице-президент корпорации Джон Малхолланд.

Каждый Starliner планируется оснастить дюжиной парашютов и воздушными подушками производства компаний Airborne Systems из Санта-Аны (штат Калифорния) и ILC Dover из штата Делавэр. Эти составные части системы безопасного приземления уже прошли квалификационные испытания, уточнила Boeing.

Корабль Starliner разрабатывает Boeing. Его первый полет в беспилотном режиме предварительно запланирован на август. Как ранее сообщало NASA, с Boeing была достигнута договоренность о том, что первый испытательный полет с экипажем к Международной космической станции будет осуществлен после "углубленной технической оценки всех систем" корабля и будет более продолжительным, чем планировалось первоначально. Продолжительность полета будет определена позднее.

С 2011 года к Международной космической станции из пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые был запущен к МКС 2 марта и пристыковался к станции 3 марта.