Японский зонд "Хаябуса-2" совершил вторую посадку на астероид Рюгу

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Предполагается, что в процессе короткой посадки, которая заняла всего несколько секунд, аппарат выстрелил в поверхность астероида металлической пулей, чтобы поднять пыль и фрагменты грунта. Их в свою очередь должен собрать установленный на аппарате специальный пылесос. Подтвердить успех операции в JAXA смогут позднее из-за того, что сигнал от "Хаябусы-2" достигает Земли примерно за 14 минут, а также из-за необходимости проанализировать полученные данные.

За сутки до посадки зонд начал медленно снижаться с орбиты на расстоянии 20 км от астероида. За 500 метров до Рюгу аппарат был переведен в автоматический режим управления из-за отсутствия возможности оперативно следить за его поведением с Земли. В качестве ориентира для посадки "Хаябуса-2" использовал сброшенную ранее на поверхность космического тела контрольную метку. После этого он вернется обратно на свою орбиту.

В качестве точки приземления был выбран созданный с помощью этого же зонда в апреле искусственный кратер. В результате этой миссии в JAXA рассчитывают получить образцы подземных пород, которые не подвергались прямому воздействию радиации в открытом космосе. Предыдущую посадку "Хаябуса-2" совершил на Рюгу в феврале. Тогда зонд успешно собрал нужные образцы грунта.

Астероид Рюгу (в переводе с японского - "дворец дракона") находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды ученые возлагают на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.