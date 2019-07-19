Экипаж "Союза МС-13" отправится на орбиту с нашивкой в память о миссии Apollo 11

БАЙКОНУР /Казахстан/, 19 июля. /ТАСС/. Нашивка на скафандрах членов экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-13" будет посвящена 50-летию первой высадки на Луну. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.

"У нас у троих справа на наших костюмах есть нашивка, посвященная миссии Apollo 11. И если вы присмотритесь, вы увидите большое сходство с нашивкой членов экипажа Apollo 11. На нем можете увидеть созвездие Орла, Луну, Землю, а также три звезды, обозначающие римскую цифру 50", - отметил Пармитано.

По его словам, отсутствие имен на нашивке покажет, что успех миссии будет принадлежать всему человечеству. "Как и на нашей нашивке, так и на нашивке Apollo 11 нет имен, и это огромное значение: это говорит о том, что экспедиция Apollo 11, ее успех принадлежал всей Земле. То же самое я хотел сказать о нас. Это значит, что наш успех и результаты нашей миссии принадлежат всему человечеству", - сказал астронавт.

20 июля исполняется 50 лет с момента первой в истории человечества высадки на Луну (миссия NASA Apollo 11). Пармитано признался, что для него было неожиданным совпадение даты старта к МКС и 50-летие этого события.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" планируется на 20 июля в 19:28 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Полет к МКС должен пройти по шестичасовой схеме.

Всего на время экспедиции МКС-60/61 запланировано почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа. Космонавты и астронавты будут работать с транспортными грузовыми кораблями типа "Прогресс МС" и кораблем "Союз МС-14", который запустят в беспилотном варианте с антропоморфным роботом "Федор".