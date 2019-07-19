Корабль "Союз МС-13" с тремя членами экипажа запустят к МКС с Байконура

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 июля. /ТАСС/. Корабль "Союз МС-13" с экипажем новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) отправится в субботу с Байконура на ракете-носителе "Союз-ФГ", сообщили ТАСС в Роскосмосе. Это будет второй пилотируемый запуск в 2019 году.

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"Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" и экипажем новой экспедиции на МКС намечен на 19:28 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти на следующий день в 01:50 мск", - уточнили в госкорпорации.

На пилотируемом корабле к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Такой состав экипажа утвердила госкомиссия 19 июля. Их дублерами назначены россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Маршберн и японец Соити Ногути.

За пуском на космодроме будет наблюдать генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Дважды дублеры

Скворцов, Морган и Пармитано дважды назначались дублирующим экипажем. Первый раз - во время старта пилотируемого корабля "Союз МС-11" с россиянином Олегом Кононенко, американкой Энн Макклейн и канадцем Давидом Сен-Жаком, который был запущен в декабре 2018 года. Второй раз они стали дублерами в марте этого года, когда на орбиту на "Союзе МС-12" полетели российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Кристина Кук и Ник Хейг.

Для командира корабля Скворцова это будет третий полет в космос. Его итальянский коллега Пармитано, который впервые станет командиром экспедиции МКС, отправится на станцию во второй раз. Американский астронавт полетит на орбиту впервые.

Дата старта экспедиции МКС-60/61 совпадает с 50-летием первой высадки человека на Луну. Европейский астронавт отметил, что этому событию будет посвящена нашивка на скафандрах членов экипажа. "У нас у троих справа на наших костюмах есть нашивка, посвященная миссии "Аполлона-11". И если вы присмотритесь, вы увидите большое сходство с нашивкой членов экипажа "Аполлон-11": на ней можете увидеть созвездие Орла, Луну, Землю, а также три звезды, обозначающие римскую цифру 50", - сказал Пармитано на предполетной пресс-конференции.

Задачи новой экспедиции