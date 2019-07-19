Корабль "Союз МС-13" с тремя членами экипажа запустят к МКС с Байконура

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 июля. /ТАСС/. Корабль "Союз МС-13" с экипажем новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) отправится в субботу с Байконура на ракете-носителе "Союз-ФГ", сообщили ТАСС в Роскосмосе. Это будет второй пилотируемый запуск в 2019 году.
"Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" и экипажем новой экспедиции на МКС намечен на 19:28 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти на следующий день в 01:50 мск", - уточнили в госкорпорации.
На пилотируемом корабле к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Такой состав экипажа утвердила госкомиссия 19 июля. Их дублерами назначены россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Маршберн и японец Соити Ногути.
За пуском на космодроме будет наблюдать генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Дважды дублеры
Скворцов, Морган и Пармитано дважды назначались дублирующим экипажем. Первый раз - во время старта пилотируемого корабля "Союз МС-11" с россиянином Олегом Кононенко, американкой Энн Макклейн и канадцем Давидом Сен-Жаком, который был запущен в декабре 2018 года. Второй раз они стали дублерами в марте этого года, когда на орбиту на "Союзе МС-12" полетели российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Кристина Кук и Ник Хейг.
Для командира корабля Скворцова это будет третий полет в космос. Его итальянский коллега Пармитано, который впервые станет командиром экспедиции МКС, отправится на станцию во второй раз. Американский астронавт полетит на орбиту впервые.
Дата старта экспедиции МКС-60/61 совпадает с 50-летием первой высадки человека на Луну. Европейский астронавт отметил, что этому событию будет посвящена нашивка на скафандрах членов экипажа. "У нас у троих справа на наших костюмах есть нашивка, посвященная миссии "Аполлона-11". И если вы присмотритесь, вы увидите большое сходство с нашивкой членов экипажа "Аполлон-11": на ней можете увидеть созвездие Орла, Луну, Землю, а также три звезды, обозначающие римскую цифру 50", - сказал Пармитано на предполетной пресс-конференции.
Задачи новой экспедиции
Скворцов и Пармитано проведут на борту Международной космической станции 201 сутки. Их американский коллега задержится дольше, поскольку его место при возвращении "Союза" на Землю займет Кук. Длительность ее пребывания на МКС увеличена из-за полета астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури, который намечен на 25 сентября.
Всего на время экспедиции МКС-60/61 запланировано почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа.
Космонавты и астронавты будут работать с транспортными грузовыми кораблями типа "Прогресс МС" и кораблем "Союз МС-14", который запустят в беспилотном варианте.
Также им предстоит перенести ложемент аль-Мансури с "Союза МС-15" на "Союз МС-12", на котором астронавт ОАЭ вернется из космоса. Место для него на этом корабле освободят, переместив находящееся там сейчас кресло Кук на "Союз МС-13", с экипажем которого американка приземлится в феврале 2020 года.
Работа с роботом "Федором"
Членам экипажа экспедиции МКС-60/61 впервые предстоит работа с антропоморфным роботом "Федор". Планируется, что он прилетит на станцию на корабле "Союз МС-14" в сентябре.
Ранее начальник российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов рассказал, что специалисты будут оценивать в условиях МКС правильность конструкторских расчетов при создании робота и перспективы реализации этого проекта, в том числе во время длительных полетов.
Однако задачи, которые ставятся перед "Федором" сейчас, уменьшились по сравнению с изначальными планами, сказал журналистам в ЦПК Скворцов.
"Задачи, которые перед ним стояли, немножко уменьшились, потому что не так много времени. Помимо него будет очень много задач по работе с кораблем. Оставим пока интригу как сюрприз, который вы увидите", - сказал космонавт.
Индикаторы невесомости
Экипаж новой экспедиции на МКС выбрал в качестве индикаторов невесомости, которые будут установлены в корабле "Союз МС-13", игрушки в виде утенка Квака и робота Валли. Об этом рассказал командир корабля во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. При этом Квак, как и Скворцов, полетит на орбиту третий раз.
"Индикатор невесомости я стараюсь не менять. С первого моего полета это был утенок Квак. В каждом полете на нем новые украшения, в этот раз на нем будет эмблема нового экипажа", - сказал ранее космонавт.
Сейчас на станции работают Овчинин, Хейг и Кук.