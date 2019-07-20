NASA проведет испытательный полет ракеты SLS с кораблем Orion вокруг Луны

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США проведет испытательный полет тяжелой ракеты Space Launch System (SLS, Эс-эл-эс) с новым кораблем Orion ("Орион") вокруг Луны в рамках программы Artemis ("Артемида"). Об этом говорится в распространенном заявлении управления.

"Artemis 1 запустит вокруг Луны корабль НАСА Orion и ракету SLS, чтобы провести испытания системы", - отмечается в документе. В НАСА не уточнили сроки испытательного полета.

В субботу вице-президент США Майкл Пенс заявил, что новый пилотируемый корабль Orion ("Орион"), который планируется задействовать в реализации программы, "завершен и готов начать подготовку к первому историческому полету".