Робота "Федора" доставили на Байконур

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на космодром Байконур, в августе он отправится на МКС. Об этом во вторник написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар SKYBOT F-850. 22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения pic.twitter.com/IcIDaXxYoq

"Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар Skybot F-850", - сообщил глава госкорпорации.

Рогозин уточнил, что 22 августа робот присоединится на Международной космической станции к российскому экипажу, где будут продолжены испытания "антропоморфной системы космического назначения".

Человекоподобный робот Skybot F-850 (прежнее название - "Федор") создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

Согласно планам, робот пробудет на орбите полторы недели, затем вернется на Землю. В будущем Skybot F-850 отправится на Луну. Такие полеты будут осуществляться до полета человека на естественный спутник Земли.