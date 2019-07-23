У робота "Федора" появилась страница в Twitter

"Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Федор", - написал робот. В следующей записи он признал, что допустил ошибку, и поправил порядковый номер в названии (вместо 859 - 850).

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Робот "Федор", которому недавно присвоили имя Skybot F-850, зарегистрировался в Twitter. Первую запись он опубликовал во вторник.

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdOb

На странице также опубликовано видео знакомства с кораблем "Союз МС-14", на котором он полетит к МКС 22 августа, и фотографии из монтажно-испытательного корпуса.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.