СФ ратифицировал соглашение с Китаем о применении систем ГЛОНАСС и Beidou в мирных целях

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Китаем о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou в мирных целях, которое предусматривает взаимное размещение станций на территории двух стран.

Документ был подписан в Пекине 7 ноября 2018 года с целью обеспечения совместимости и взаимодополняемости навигационных спутниковых систем - российской ГЛОНАСС и китайской Beidou. В частности, стороны обязались разместить измерительные станции системы ГЛОНАСС на территории Китая и системы Beidou на территории России. Также Москва и Пекин договорились осуществлять разработку и производство гражданского навигационного оборудования, использующего эти системы, включая разработку общих российско-китайских и международных стандартов по применению навигационных технологий, которые используют такие спутниковые системы.

Соглашением регулируются вопросы о формах осуществления сотрудничества, охраны прав на результаты интеллектуальной собственности, правовой и физической защиты имущества, находящегося на территории двух государств, освобождения от таможенных пошлин и налогов товаров, ввоз и вывоз которых осуществляется в рамках соглашения.

Ответственными органами за осуществление соглашения в документе определены госкорпорация "Роскосмос" и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе. Соглашение заключается на неопределенный срок.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал это соглашение примером развивающегося стратегического сотрудничества и партнерства между Россией и КНР. "Понятно, что наши геополитические соперники относятся к этому крайне ревниво, но чем больше будет таких проектов, тем более успешными и продвинутыми они будут и тем более стойкой будет наша позиция", - отметил сенатор.