Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в Сибири

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своем сайте спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.

По данным госкорпорации, Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российских космических систем" с 25 июля по 1 августа 2019 года осуществлял мониторинг ряда чрезвычайных ситуаций и событий на территории РФ, в том числе пожары в Еврейском автономном округе, Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях. Данные переданы МЧС России и опубликованы на сайте Роскосмоса.

Кроме того, по данным госкорпорации, проводился мониторинг наводнения в Хабаровском крае и Амурской области. "В Дальневосточном федеральном округе по запросу МЧС России была активирована Международная хартия по космосу и крупным катастрофам. Пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься силами иностранной орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования земли участников Хартии, в том числе радиолокационной аппаратурой", - сообщили в госкорпорации.

Кроме того, Роскосмос следит за подтоплениями в Туве, Пермском крае и Иркутской области, а также за угрозой оползня в Дагестане.