Запуск ракеты "Протон-М" состоится 6 августа с Байконура

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе ракеты "Протон-М" на стартовый комплекс, пуск запланирован на 6 августа. Об этом в четверг сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе завтра - 2 августа - ракеты космического назначения "Протон-М" на стартовый комплекс. Пуск запланирован на вторник 6 августа", - написал он на своей странице в Twitter.

В среду Центр им. М. В. Хруничева сообщил о доставке на Байконур ракеты-носителя "Протон-М", предназначенной для запуска космических аппаратов MEV-1 (Mission Extension Vehicle, первый аппарат для продления срока эксплуатации спутников) и Eutelsat 5WB (европейский спутник связи). В пресс-службе предприятия добавили, что в ближайшие дни в монтажно-испытательном корпусе 92А50 начнутся технологические операции по подготовке ракеты на техническом комплексе космодрома.

Компания International Launch Services в 2016 году заключила контракт с европейским оператором спутниковой связи Eutelsat на запуск ракеты "Протон-М" с парной полезной нагрузкой в составе космического аппарата связи Eutelsat 5WB и первого аппарата для продления срока эксплуатации спутников MEV-1. Спутник Eutelsat 5WB заменит работающий на орбите аппарат Eutelsat 5WA. Новый аппарат предназначен для работы на территории Южной Европы и Северной Африки.