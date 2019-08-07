Выход астронавтов NASA на МКС в открытый космос предварительно назначен на 21 августа

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган совершат до конца августа выход в открытый космос для установки на Международной космической станции (МКС) стыковочного модуля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в среду представитель пресс-службы Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне. По ее словам, выход предварительно назначен на 21 августа.

"На данный момент выход назначен на 21 августа, однако окончательное решение будет принято на следующей неделе", - сообщила она.

Ранее на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) появилась информация о том, что выход американских астронавтов для установки стыковочного модуля намечен на 19 августа. Выход планировалось начать в 08:00 по времени восточного побережья США (15:00 мск) и завершить через шесть с половиной часов. О подробностях этой операции эксперты NASA планировали сообщить журналистам на брифинге 16 августа.

В настоящее время вахту на МКС несут россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты Ник Хейг, Кристина Кох, Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).