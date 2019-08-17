Госкомиссия одобрила вывоз ракеты "Союз-2.1а" с "Федором" на стартовый стол 19 августа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Госкомиссия в субботу одобрила начало летных испытаний корабля "Союз МС" с ракетой "Союз-2.1а". Носитель будет вывезен на стартовый стол 19 августа, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter .

"На Байконуре госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения (РКН) "Союз-2.1.а" и о вывозе 19 августа РКН на стартовый комплекс", - написал гендиректор госкорпорации в субботу.

Также на странице робота "Федора" появилась запись о том, что в последней укладке была загружена коробка с тульскими пряниками. "Хорошо, что не пирожки. Иначе пришлось бы на шлем натягивать красную шапочку", - пошутил андроид.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" впервые будет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля. Полет будет проходить без экипажа, на борту "Союза МС" будет находиться робот "Федор" (Skybot F-850) и грузы для Международной космической станции. Старт намечен на утро 22 августа. Стыковка с МКС запланирована на 24 августа.

Робот "Федор"

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований").

"Федор", который отправится на МКС, получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". В июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск робота является важным "для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека на наиболее рискованных операциях, в том числе в будущем и на внешнем борту станций".