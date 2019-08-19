Российские ученые выяснили, почему космическая радиация повышает умственные способности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Коллектив ученых РФ изучил влияние радиоактивных космических лучей на психоэмоциональное состояние и умственные способности крыс, и выяснил, почему оно может нести положительные эффекты. Полученные данные помогут не только в подготовке людей к межпланетным полетам, но и при лечении нейродегенеративных и психиатрических заболеваний, сообщила в понедельник пресс-служба одного из участников исследования МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Коллектив российских ученых с участием специалиста из МГУ имени М. В. Ломоносова изучил влияние галактических космических лучей на психоэмоциональное состояние и умственные способности крыс, и отследил изменение уровня отдельных нейромедиаторов в их мозге. Оказалось, что ионизирующее излучение, сопоставимое в дозах и составе космическому, кроме негативных эффектов может вызывать также ряд положительных. Эти эффекты и гипотетические механизмы их возникновения исследователи описали и опубликовали в журнале Neuroscience", - говорится в сообщении.

Космическая радиация или ионизирующее излучение негативно влияет на организм живых существ. И средств эффективной защиты от него пока не выработано, что создает преграды для дальних космических миссий с участием человека. Для изучения эффектов космических лучей существует ряд моделей, применимых в лабораторных условиях. И ранее ученые выяснили, что космическая радиация помимо негативных эффектов может оказывать и положительное воздействие. Однако механизм этого явления оставался неизвестным.

Группа российских ученых из Исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, Объединенного института ядерных исследований и МГУ имени М. В. Ломоносова решила выяснить причины этого явления в ходе экспериментов на крысах. Так, грызунов подвергли воздействию радиации, сравнимой по составу и дозам с той, что получили бы космонавты за время 860-дневной межпланетной миссии (путь до Марса занимает примерно 180 дней). Сразу после облучения для грызунов и провели серию когнитивных тестов и исследовали их мозг с помощью МРТ.

Как показали исследования мозга, у крыс из контрольной и опытной групп отличались концентрации глутамата и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в мозге. Эти молекулы выполняют функцию нейромедиаторов в центральной нервной системе: глутамат - возбуждает, а ГАМК - затормаживает. По мнению ученых, разница в поведенческих тестах обусловлена изменением баланса этих веществ: снижение уровня ГАМК вызывает растормаживание центральной нервной системы (ЦНС), что сопровождается усилением двигательной активности, тревоги и повышением производительности обучения в ряде когнитивных тестов.

"[Позитивные эффекты ионизирующего излучения] могут быть использованы для новых терапевтических подходов к лечению нейродегенеративных и психиатрических заболеваний, в частности, фармрезистентной формы клинической депрессии. Коллектив работает в этом направлении и скоро будут представлены данные об эффектах облучения тяжелыми заряженными частицами на течение нейродегенеративного процесса [как, например, при болезни Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз]", - сказал старший научный сотрудник лаборатории психофармакологии НМИЦПН им. Сербского Виктор Кохан, слова которого приводятся в сообщении.