Рогозин: NASA начнет отказываться от услуг России по доставке на МКС с конца 2019 года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может с конца этого года - начала 2020 года отказаться от услуг России по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз". Такое мнение высказал во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками форума "Машук".

"Это реально и естественно. А как иначе? Думаю, что в конце года - начале следующего года они начнут потихонечку отказываться от наших услуг. Великая американская страна, очень богатая, с высочайшими технологиями в течение долгих лет была в зависимости от России. Конечно, у них там кошки на душе скребут", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, возможно ли, что США перестанут пользоваться нашими услугами по доставке астронавтов на МКС.

Он напомнил. что американские астронавты летают на МКС на российских ракетах и кораблях с 2011 года. "Что должно вызывать это в душе у американцев? Негодование и желание наконец-то восстановить свою транспортную систему. Они сейчас начали испытание своих кораблей", - отметил глава Роскосмоса.

Отвечая на вопрос, как Россия отнесется к возможному отказу США летать на российских кораблях на МКС, он подчеркнул: "Мы и не думали, что всегда будем держать [NASA] за горло и получать деньги. Мы изначально планировали обеспечение наших ракет и наших кораблей иной загрузкой, иными заказами"

В числе таких заказов Рогозин назвал коммерческие туры - полеты на МКС космических туристов. "Уже два туриста есть. Надеемся, мы будем делать короткие полеты с тем, чтобы уменьшить цикл подготовки космонавтов, чтобы желающие состоятельные люди могли увидеть то, что видят космонавты с МКС", - добавил глава Роскосмоса.

С 2011 года к Международной космической станции (МКС) из пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.