Рогозин приедет в ЦУП в связи с ситуацией со стыковкой "Союза" с МКС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приедет в Центр управления полетами, где специалисты проводят совещание в связи с неудавшейся пока стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", с МКС. Об этом сообщил в субботу ТАСС официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Дмитрий Рогозин приедет в Центр управления полетами", - сказал Устименко.

По его словам, специалисты рассматривают вопрос о проведении второй попытки стыковки корабля со станцией. Других подробностей он не сообщил.

На сайте Роскосмоса уточнили, что угрозы для Международной космической станции и ее экипажа в результате неудачной попытки стыковки нет. "Транспортный корабль "Союз МС-14" находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что в 10:00 мск пройдет заседание госкомиссии под председательством Рогозина. На нем "будет рассмотрена ситуация и доложены меры по устранению сбоя в системе стыковки".