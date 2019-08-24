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Неудачная стыковка "Союза МС-14" с МКС

Рогозин приехал в ЦУП в связи с ситуацией со стыковкой "Союза" с МКС

В Центре управления полетами госкомиссия проводит заседание по вопросу неудачной попытки стыковки корабля со станцией

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приехал в Центр управления полетами (ЦУП), где госкомиссия проводит заседание связи с неудавшейся пока стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", с МКС. Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Дмитрий Рогозин приехал в Центр управления полетами", - сказал Устименко.

Стыковка "Союза МС-14" должна была состояться в субботу в 8:30 мск. Заседание госкомиссии началось в 10:00 мск. На нем "будет рассмотрена ситуация и доложены меры по устранению сбоя в системе стыковки". В Роскосмосе уточнили, что угрозы для МКС и ее экипажа нет.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияНеудачная стыковка "Союза МС-14" с МКС
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