Рогозин приехал в ЦУП в связи с ситуацией со стыковкой "Союза" с МКС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приехал в Центр управления полетами (ЦУП), где госкомиссия проводит заседание связи с неудавшейся пока стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", с МКС. Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Дмитрий Рогозин приехал в Центр управления полетами", - сказал Устименко.

Стыковка "Союза МС-14" должна была состояться в субботу в 8:30 мск. Заседание госкомиссии началось в 10:00 мск. На нем "будет рассмотрена ситуация и доложены меры по устранению сбоя в системе стыковки". В Роскосмосе уточнили, что угрозы для МКС и ее экипажа нет.