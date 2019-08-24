Не хватило 60 метров. Что известно о неудачной стыковке "Союза МС-14" с МКС

Диктор NASA в ходе трансляции сообщил, что стыковка была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции. В ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы.

Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что корабль не удалось пристыковать из-за определенных колебаний при сближении со станцией. "Со сближением все было нормально, примерно до дальности 200 метров [до станции]. Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся. А "Федора" мы пока еще не научили в ручном режиме [стыковаться]", - сказал он.

По его словам, "Союз МС-14" не потерян, он находится в автоматическом полете и вся его аппаратура работоспособна.