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Не хватило 60 метров. Что известно о неудачной стыковке "Союза МС-14" с МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14
© Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС, архив

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время. В NASA сообщили, что стыковка была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.

Что произошло

?

Стыковка "Союза МС-14" с роботом "Федором" на борту должна была состояться в субботу в 08:30 мск. Корабль приблизился к станции, ему оставалось до стыковки 60 м, но затем он начал отдаляться. "Союз" отвели на безопасное расстояние от МКС.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прибыл в Центр управления полетами и провел заседание госкомиссии. В госкорпорации уточнили, что угрозы для станции и ее экипажа нет.

В чем причина

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Диктор NASA в ходе трансляции сообщил, что стыковка была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции. В ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы.

Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что корабль не удалось пристыковать из-за определенных колебаний при сближении со станцией. "Со сближением все было нормально, примерно до дальности 200 метров [до станции]. Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся. А "Федора" мы пока еще не научили в ручном режиме [стыковаться]", - сказал он.

По его словам, "Союз МС-14" не потерян, он находится в автоматическом полете и вся его аппаратура работоспособна.

Что будет дальше

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Рогозин сообщил, что состоится вторая попытка стыковки, она запланирована на утро 26 августа.

Диктор NASA рассказал, что космонавтам будут переданы инструкции для замены усилителя системы "Курс" на борту станции, в котором был зафиксирован сбой. "Затем будет проведен тест системы, чтобы определить, когда будет выполнена следующая попытка стыковки и как она будет проводиться", - отметил он.

 

Теги
РоссияНеудачная стыковка "Союза МС-14" с МКС
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