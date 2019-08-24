Не хватило 60 метров. Что известно о неудачной стыковке "Союза МС-14" с МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время. В NASA сообщили, что стыковка была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.
Что произошло
Стыковка "Союза МС-14" с роботом "Федором" на борту должна была состояться в субботу в 08:30 мск. Корабль приблизился к станции, ему оставалось до стыковки 60 м, но затем он начал отдаляться. "Союз" отвели на безопасное расстояние от МКС.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прибыл в Центр управления полетами и провел заседание госкомиссии. В госкорпорации уточнили, что угрозы для станции и ее экипажа нет.
В чем причина
Диктор NASA в ходе трансляции сообщил, что стыковка была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции. В ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы.
Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что корабль не удалось пристыковать из-за определенных колебаний при сближении со станцией. "Со сближением все было нормально, примерно до дальности 200 метров [до станции]. Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся. А "Федора" мы пока еще не научили в ручном режиме [стыковаться]", - сказал он.
По его словам, "Союз МС-14" не потерян, он находится в автоматическом полете и вся его аппаратура работоспособна.
Что будет дальше
Рогозин сообщил, что состоится вторая попытка стыковки, она запланирована на утро 26 августа.
Диктор NASA рассказал, что космонавтам будут переданы инструкции для замены усилителя системы "Курс" на борту станции, в котором был зафиксирован сбой. "Затем будет проведен тест системы, чтобы определить, когда будет выполнена следующая попытка стыковки и как она будет проводиться", - отметил он.