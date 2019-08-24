NYT: в NASA расследуют, возможно, первое совершенное в космосе преступление

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) расследует обстоятельства, предположительно, первого в истории преступления, совершенного из из космоса. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times .

По ее данным, речь идет о бракоразводном процессе двух женщин - офицера разведки ВВС США в отставке Саммер Уорден и астронавта Энн Макклейн. Уорден утверждает, что Макклейн, находясь в течение шести месяцев на Международной космической станции (МКС), использовала бортовой компьютер для того, чтобы получить несанкционированный доступ к банковскому счету супруги, воспользовавшись ее личными данными для входа.

Свое заявление Уорден направила в Федеральную торговую комиссию (ФТК) США, а также в NASA - после того, как в банке ей подтвердили, что вход в аккаунт был совершен с компьютера, принадлежащего комическому агентству. Она отметила, что астронавт не потратила и не перевела ее средства на другие счета.

При этом, как отмечает газета, сама Макклейн выразила несогласие с выдвинутыми обвинениями, настаивая на том, что заходила на счет супруги с целью проверить семейный бюджет, и что жена давала ей устное разрешение на эту процедуру, которую она ранее выполняла неоднократно. По словам ее адвоката, астронавт "категорически отрицает, что она совершила что-либо противоправное" и "полностью сотрудничает" со следствием. Газета отмечает, что в случае, если вина Макклейн будет доказана, это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.

Макклейн провела на борту МКС шесть месяцев - с декабря 2018 года по июнь 2019, совершив два выхода в открытый космос. 29 марта должна была участвовать в первом в истории выходе в открытый космос группы астронавтов, состоящей только из женщин - вместе с американкой Кристиной Кук. Однако ее участие было отменено из-за отсутствия скафандров подходящего размера для них обеих.