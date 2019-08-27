Рогозин: Россия готова делиться космическими технологиями с Турцией

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о готовности делиться технологиями с турецкими партнерами.

"Логично, что такие [партнерские] отношения должны развиваться в сфере освоения космического пространства. Турция - страна с такого рода амбициями. Россия - страна с амбициями и технологиями. Мы готовы ими делиться с нашими турецкими коллегами, утром обсуждали разные варианты сотрудничества", - сказал Рогозин журналистам во вторник на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС).

"Есть все основания говорить о возможности подготовки космонавтов Турции в ЦПК. Такое предложение я сформулировал президенту Турции. Это предложение, организующее работу", - добавил он, уточнив, что странам еще предстоит обсудить соответствующее соглашение.