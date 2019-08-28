NASA предупредило о приближении двух астероидов к Земле в середине сентября

ТАСС, 28 августа. Два астероида приблизятся к Земле 14 сентября, но угрозы представлять они не будут. Об этом говорится на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

По данным американского космического ведомства, диаметр одного из астероидов, который получил название 2000 QW7, составляет от 290 до 650 метров: он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 5,3 млн км со скоростью 6,4 км/c. Примерно на такой же удаленности от Земли промчится со скоростью 14,4 км/c и астероид 2010 CO1 диаметром от 120 до 260 метров.

Ранее NASA предупредило о том, что 28 августа с Землей сблизится астероид 2019 OU1, который пройдет на расстоянии около 1 млн км от нее.

Как отметили в Институте астрономии РАН, подобные сближения астероидов с Землей происходят еженедельно.

В Роскосмосе пояснили, что при приближении объектов естественного происхождения к Земле потенциально опасными принято считать расстояния меньше радиуса орбиты Луны - примерно 384 тыс. км.