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Американские астрономы обнаружили сверхмассивную экзопланету с очень вытянутой орбитой

Ее масса в три раза превышает массу самой крупной планеты Солнечной системы - Юпитера

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Американские астрономы обнаружили экзопланету с очень вытянутой орбитой. Как сообщил в среду интернет-портал Space.com, экзопланета, с массой в три раза превышающей массу самой крупной планеты Солнечной системы - Юпитера, совершает оборот вокруг звезды HR5183, находящейся на удалении 103 световых лет от Солнца, за 45-100 лет.

"Эта планета значительно отличается от планет нашей Солнечной системы, - цитирует портал слова сотрудницы Калифорнийского технологического института Сары Блант. - Другие экзопланеты имеют орбиты, близкие к круговым. Тот факт, что вновь открытая экзопланета имеет столь вытянутую орбиту, указывает на то, что она сформировалась в особых условиях".

Астроном Эндрю Говард, участвовавший в наблюдениях, рассказал порталу, что экзопланета уже прошла на самом близком расстоянии от своей звезды и сейчас удаляется от нее. Астрономы не исключают того, что первоначально орбита этой экзопланеты была близкой к круговой, однако затем она изменилась под воздействием притяжения другого небесного тела - возможно, соседней массивной планеты.

По оценкам астрономов, в галактике Млечный путь, в которой находится наша Солнечная система, насчитывается по меньшей мере 11 млрд планет, сопоставимых по размеру с Землей. Диаметр спиральной галактики Млечный путь составляет 100-200 тыс. световых лет, а общее число входящих в нее звезд оценивается в 200-400 млрд.

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