Элемент "Союза" снимут при выходе в открытый космос в ноябре

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 29 августа. / ТАСС/. Российские члены экипажа МКС во время выхода в открытый космос 20 ноября демонтируют один из внешних элементов корабля "Союз" для проведения работ по продлению его ресурса. Об этом в четверг сообщил один из участников предстоящего выхода Олег Скрипочка.

"В первую очередь [во время выхода] нам необходимо будет вернуть в станцию и потом на Землю определенный элемент для корабля "Союз". [Это] послужит основой для решения о продлении его ресурса. Сейчас примерно 210 суток, можно будет ресурс увеличить", - сказал Скрипочка журналистам в Центре подготовки космонавтов.

Как сообщалось, Ракетно-космическая корпорация "Энергия" планирует продлить ресурс всех кораблей "Союз" до года.

Среди других задач выхода, в котором также примет участие космонавт Александр Скворцов, Скрипочка назвал снятие научного оборудования и установку нового, а также замену сменной панели системы терморегулирования модуля "Заря".

Пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечен на 25 сентября. В состав экипажа входят Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.