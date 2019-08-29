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Трамп принял участие в церемонии создания американского космического командования

Глава Белого дома отметил, что новое подразделение будет защищать американские интересы в космосе

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Командование Космическими силами отныне официально действует в США. Торжественную церемонию в Розовом саду Белого дома в четверг открыл президент США Дональд Трамп.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы учредить командование Космическими силами США, это важное дело, - сказал Трамп. - Новое подразделение будет защищать американские интересы в космосе - в сфере будущего противостояния. Думаю, это очевидно для всех". Глава Белого дома представил главу командования генерала Джона Реймонда, который, по словам Трампа, пользуется большим уважением среди коллег.

В церемонии также приняли участие вице-президент Майкл Пенс, глава Пентагона Марк Эспер, и.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр и другие представители исполнительной и законодательной власти США.

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СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Эспер, Марк
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