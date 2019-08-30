Спутник "Глонасс-М" вновь ввели в эксплуатацию после короткого перерыва

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский спутник связи "Глонасс-М", который ранее был выведен из системы, вновь используется по назначению. Об этом сообщается на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Используется по целевому назначению", - говорится в строке состояния аппарата под номером 745 (7-я рабочая точка). Спутник был запущен 4 ноября 2011 года. 18 декабря 2011 года его ввели в систему.

Ранее сообщалось, что 1 августа спутник "Глонасс-М" номер 717 вывели на техобслуживание. Работы продлятся до начала сентября. Еще один спутник (номер 742) был выведен в понедельник, 26 августа. Дата его ввода в эксплуатацию пока неизвестна.

Сейчас в орбитальную группировку входят 27 спутников, 22 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.