Спускаемый модуль успешно отделился от индийской лунной станции "Чандраян-2"

ТАСС, 2 сентября. Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила об успешном завершении операции по отделению спускаемого модуля "Викрам" от лунной станции "Чандраян-2", которая ранее вышла на орбиту спутника Земли.

"Спускаемый модуль "Викрам" успешно отделился от орбитального модуля "Чандраян-2"", - говорится в понедельник в сообщении ISRO в Twitter.

"Чандраян-2" состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода. "Викрам" должен доставить на поверхность спутника Земли 27-килограммовый луноход "Прагьян", который будет функционировать по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Планируется, что орбитальный модуль проработает около года.

Как сообщает ISRO, район южного полюса неслучайно выбран для посадки аппарата. Эту часть Луны ранее никто не исследовал, в основном все лунные экспедиции работали на ее экваторе. Одной из главных задач экспедиции станет поиск воды. Кроме того, в районе полюса есть выступающие образования лунной породы, которые, по мнению ученых, могут многое рассказать о геологической истории спутника Земли.