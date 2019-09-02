Европейский спутник выполнил маневр, чтобы не столкнуться с аппаратом проекта Starlink

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Европейский спутник Aeolus, предназначенный для исследования климата на Земле, выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из аппаратов проекта Starlink, разработанного компанией SpaceX. Об этом сообщило в понедельник Европейское космическое агентство (ЕКА) в Twitter.

"Этим утром спутник включил свои двигатели, чтобы избежать столкновения с аппаратом Starlink компании SpaceX", - сообщило агентство. В ЕКА указали, что "эксперты рассчитали риск столкновения между этими двумя аппаратами, решив, что самым безопасным вариантом для Aeolus будет увеличение его высоты для прохождения над спутником".

"Вскоре Aeolus передал сигнал для отправки научных данных, что является доказательством того, что маневр прошел успешно, столкновения действительно удалось избежать", - указали в ЕКА.

Спутник Aeolus был доставлен на орбиту ракетой-носителем легкого класса Vega в августе 2018 года. Aeolus получил свое название в честь Эола - полубога из древнегреческой мифологии, который был повелителем ветров и властелином воздушной стихии. Измерительные приборы аппарата позволят ученым исследовать взаимосвязь между ветрами, давлением и влажностью в земной атмосфере.

Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тыс. спутников. По оценке SpaceX, размещение на орбите всех 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд.