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Робота "Федора" перенесли в корабль "Союз МС-14" перед возвращением на Землю

Его возвращение запланировано на 7 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Робот "Федор", находящийся на орбите, перенесен во вторник в корабль "Союз МС-14", на котором он вернется на Землю. Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), трансляция ведется на сайте NASA.

"Вчера закончили с укладкой робота "Федора" в корабль <…> Все прошло без замечаний. Работу выполнили в полном объеме", - отметил Овчинин.

На это специалист ЦУП ответил: "Хорошие новости".

Также с Земли попросили космонавтов еще раз передать видео с речевыми экспериментами и работами "Федора" по протирке.

Возвращение робота на корабле "Союз МС-14" запланировано на 7 сентября.

Робот "Федор" был отправлен на орбиту 22 августа во время испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" без экипажа. Первые эксперименты с ним стартовали вечером 30 августа. Их контролировал Алексей Овчинин, который находится МКС. Роботом управлял Александр Скворцов, который тоже работает на станции.

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