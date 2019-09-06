Рогозин: работы по "Сармату" идут по графику

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Все работы, в том числе по началу летных испытаний, новой ракеты "Сармат" идут по графику. Об этом журналистам рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Могу вам сказать, что мы идем в графике - и завод производитель, и соответствующее конструкторское бюро, и Роскосмос. Ситуация под полным контролем, военный блок Роскосмоса отвечает за этот проект головой, поскольку он связан со стратегической безопасностью страны. Мы в графике", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, когда запланированы летные испытания ракеты "Сармат".

Рогозин подчеркнул, что президент "проинформирован о каждом шаге". "Физически это происходит так: идет прожиг двигателей разных ступеней, потом идут прожиги двигателей в составе ступеней, потом, соответственно, начало летных испытаний", - уточнил он.

Рогозин не стал называть конкретные сроки. "Где мы находимся - не скажу, но мы идем по графику", - заключил он.