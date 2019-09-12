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"Союз МС" с новой системой посадки отправят к МКС с экипажем в один из ближайших запусков

В Роскосмосе сообщили, что на "Союзе МС-15", который полетит на орбиту 25 сентября, этой системы не будет

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новая цифровая система посадки будет установлена на корабле "Союз МС", предназначенном для одного из ближайших пилотируемых запусков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

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"На "Союзе МС-14" действительно испытывалась новая цифровая система управления спуском. Корабль с этой системой и экипажем будет запущен в один из ближайших пилотируемых пусков", - отметили в госкорпорации.

При этом в Роскосмосе уточнили, что на "Союзе МС-15", который полетит на орбиту 25 сентября, этой системы не будет.

Впервые система управления спуском на базе цифрового прибора БИУС (блок интегрирования угловых скоростей) была установлена на корабле "Союз МС-14", который приземлился в степи Казахстана в ночь на 7 сентября. Тогда на борту не было экипажа, там находился только антропоморфный робот "Федор" и грузы. После посадки на странице андроида появилась публикация о том, что "испытание новой системы посадки прошло без замечаний".

Новое решение обеспечивает более точную посадку спускаемого аппарата. Ранее в кораблях такого типа использовалась аналоговая аппаратура.

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